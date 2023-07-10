Учительница три раза в неделю занималась сексом с учеником: их застукали на кладбище (фото)

В США судят 26-летнюю учительницу, занимавшуюся сексом со своим 17-летним учеником. За это педагогу грозит лишение свободы.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

26-летняя Кали Хейкс преподавала естественные науки в государственных школах Винсайда в штате Небраска, когда вступила в непристойные отношения с 17-летним учеником.

Учительница занималась сексом с учеником по всему городу: она проникала в дом его родителей, также пара регулярно встречалась на местном кладбище. Они занимались интимом три раза в неделю.

Сейчас Гейкс признала себя виновной в совершении двух уголовных преступлений, включая насилие первой и второй степени со стороны школьного работника.

Несмотря на то, что законный возраст сексуального согласия в штате Небраска составляет 16 лет, учитель не вправе вступать в половые отношения с учеником, которому не исполнился 21 год.

За это учительнице угрожало до 20 лет лишения свободы, однако она согласилась на соглашение со следствием и ее могут посадить в тюрьму на три года.

Как следует из судебных документов, Хейкс была впервые арестована 22 января 2023 года, когда власти расследовали информацию о ее незаконной связи со школьником. За несколько недель до этого, 12 января, полицейские заметили два автомобиля, выезжавших с территории возле кладбища Винсайд.

Остановившийся студент сказал, что едет в гости к своему приятелю "Кали", говорится в полицейском отчете. По словам сестры жертвы, они встречались до трех раз в неделю, чтобы заняться сексом, и полиция нашла ряд видеозаписей, подтверждающих ее слова.

Окончательный приговор педагогу примут в сентябре 2023 года.

Напомним, бывшая учительница из католической школы бросила работу ради секса, потому что "так хочет Бог".

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