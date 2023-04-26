Учительница уволилась с работы, стала принцессой и разбогатела: фото

В Великобритании 27-летняя Оливия Катфорт бросила работу в школе, чтобы стать диснеевской принцессой. Женщина создала развлекательную компанию Beyond A Princess. Сейчас на нее работает команда из восьми-десяти девушек, обученных танцам и пению.

Женщина воплотила в жизнь мечту многих маленьких девочек.

Об этом пишет The Mirror.

Издание сообщает, что Оливия открыла детскую развлекательную компанию Beyond A Princess в 2021 году. Поначалу она развивала свой бизнес параллельно с работой преподавателя изобразительного искусства. Однако ее компания начала приносить доход и стала настолько популярной, что через 10 месяцев женщина решила уйти из школы, чтобы стать принцессой на постоянной основе. Британка смогла себе позволить купить двухэтажный дом стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов.

Многие наряды Оливии имитируют культовых диснеевских любимиц, таких как Эльза из мультфильма "Холодное сердце", Ариэль из "Русалочки" и принцесса Жасмин из "Аладдина". Хотя образы девушки и похожи на них, она не может использовать их имена по юридическим причинам.

Многие наряды Оливии имитируют культовых диснеевских любимиц / Фото: Kennedy News and Media

Оливия занимается собственным бизнесом на постоянной основе. Она вместе с сотрудниками своей компании играет принцесс, участвуя в детских праздниках, корпоративных мероприятиях и сотрудничая с разными брендами. Женщина предлагает услуги не только как принцесса. Она также исполняет роли Венсди и Энид из сериала Netflix "Венздей" и злодеев, таких как Малефисента.

Британка говорит, что полное превращение в принцессу занимает около двух часов.

Британка говорит, что полное превращение в принцессу занимает около двух часов / Фото: Kennedy News and Media

"Параллельно я работала учителем. Всего через 10 месяцев мне пришлось уволиться с работы потому, что я была так занята работой принцессы. У меня получилось заниматься этим полный рабочий день. Я копила все, что зарабатывала в школе, и вкладывала в создание образов принцесс. "Моими первыми двумя знаковыми платьями были платье Золушки и платье Белль. Они были просто "вау" платья", — рассказала Оливия.

Женщина отметила, что сейчас на нее работает команда из 8-10 девушек, выступающих по выходным.

Оливия накапливала все, что зарабатывала в школе, и вкладывала в создание образов принцесс / Фото: Kennedy News and Media

"Я позаботилась о том, чтобы вся моя команда была обучена пению, танцам и актерской игре, так что дети получают настоящий опыт, потому что все девочки поют, так же как принцессы", — рассказала Оливия.

Напомним, полицейская переодевалась девочкой-подростком, чтобы поймать педофила. Благодаря работе Дэнни Брук мужчина был заключен в тюрьму, а его жертвам наконец стало легче.

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