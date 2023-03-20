Учительницу отстранили от работы из-за ее огромной фальшивой груди (фото)

В Канаде учительницу средней школы Кайлу Лемье отстранили от работы и отправили в отпуск из-за ее внешнего вида.

Так, 39-летняя женщина вызвала споры, когда в Сети начали распространяться фотографии и видео ее необычного вида. Кайла носит огромную фальшивую грудь.

Об этом пишет nypost.com

Лемье начала преподавать в средней школе Оквилл Трафальгар в Онтарио в сентябре в 2022 году.

Фото: nypost.com

Сама же учительница утверждает, что якобы страдает гигантомастией – чрезмерным увеличением молочных желез. Впрочем, официально подтвердить свой диагноз она не смогла. Более того, соседи Кайлы рассказали, что дома Лемье предстает в мужском образе – без макияжа, парика и накладного бюста.

Фото: nypost.com

Лемье прокомментировала, что она не трансгендер, а интерсексуал. Она сказала, что находится "в переходном периоде" после того, как начала проходить заместительную гормональную терапию в 2021 году.

"Я идентифицирую себя как женщина. Всю свою жизнь я идентифицировала себя как мужчина. Я выгляжу как мужчина. Когда я решила принять другую сторону себя в 39 лет, это получилось само собой", — поделилась преподавательница.

Фото: nypost.com

Со своей стороны, некоторые разгневанные родители обратились в школьный совет с просьбой ввести дресс-код для учителей. Впрочем, эта просьба была отклонена из-за опасений относительно нарушения Кодекса прав человека Онтарио.

В январе школьный совет согласился разработать политику, которая требует от педагогов поддерживать "соответствующий и профессиональный" внешний вид.

Напомним, в Бельгии женщину из-за внешности уволили с работы. Работодателям не понравилось то, что у нее "выбитые зубы".

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