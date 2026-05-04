Учительница английского языка напилась посреди урока и шокировала учеников своим поведением

Учительница английского языка из Великобритании Анника Капур во время урока пила джин с лимоном, скрыв напиток в бутылке с водой. За это ее наказали, запретив работать в школе.

Об этом пишет mirror.co.uk

В январе 2025 года во время урока в школе «Джаногли Сити Академи» в Ноттингеме учительница английского языка Анника Капур неразборчиво произносила слова и шаталась на ногах. Капур сказала одному из сотрудников, что «этот класс меня пугает», и что во время урока она держала в руках бутылку с «безалкогольным напитком», но не видела, что в ней было.

Школа провела расследование, и Капур рассказала, что в ее рабочей сумке лежала наполовину заполненная бутылка с водой, в которой еще оставался алкоголь от празднования ее дня рождения. Она сказала, что выпила из нее только в конце дня и только тогда поняла, что там был алкоголь. Она отметила, что не могла его выплюнуть, поскольку на последнем уроке дня в классе были дети.

Другой сотрудник рассказал, что ученик положил голову на парту, а 30-летняя Капур «нежно подтянула его за волосы с парты». Он отметил, что она жестикулировала руками, шаталась и говорила нехарактерно для себя.

Также преподавательницу стошнило ее в туалете для персонала. Сотрудники не почувствовали запаха алкоголя в ее дыхании, а Капур сказала, что она просто «немного устала».

Капур признала, что поступила недопустимо с профессиональной точки зрения, принеся алкоголь на территорию школы, употребляя его и находясь в состоянии алкогольного опьянения во время учебного процесса, чем подвергала учеников опасности.

Комиссия отметила, что она выпила треть бутылки джина с лимоном, зная, что это алкогольный напиток, и решила остаться в классе. Ей запрещено преподавать в течение двух лет.

