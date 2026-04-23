Учительница физкультуры показывала ученикам свое нижнее белье: все закончилось неожиданно

Учительницу наказали за ее поведение / © Freepik

В Великобритании учительница физкультуры потеряла работу из-за неподобающего поведения. Она ходила полуобнаженной и заставляла учеников врать.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Учительницу физкультуры вызвали на дисциплинарное слушание в связи с обвинениями в том, что она проигнорировала протокол о сотрясении мозга во время школьной поездки на соревнования по регби и показывала ученикам свое нижнее белье.

Лоури Уильямс, которая тренировала команду по регби в колледже Лландовери в Уэльсе, также обвиняли в том, что она открывала дверь своего гостиничного номера, не будучи полностью одетой, расспрашивала учеников об их личных отношениях, а также показывала им видео, на которых она развлекалась на вечеринках. Также утверждается, что бывшая учительница подстрекала ученицу солгать воспитательнице общежития о том, что она взяла другую ученицу на матч.

По словам учеников, учительница рассказывала, какую одежду, в частности нижнее белье, собиралась надеть на следующий день.

Также ученики жаловались, что учительница практически заставляла играть их в регби даже после травмы головы.

После скандала педагог уволилась.

