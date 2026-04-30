Учительница математики занялась интимом со своим учеником: какой была реакция родителей школьника

Учительницу наказали за интим с учеником / © Pixabay

Реклама

В США учительницу математики уволили с работы после того, как ее обвинили в отношениях с несовершеннолетним.

37-летнюю Кирстен Роуз уволили руководители средней школы Cocoa Beach Jr./Sr. High School после того, как появились обвинения, что она вступала в половые отношения с учеником, который якобы называл преподавательницу своей «тайной девушкой».

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Реклама

Совет государственных школ округа Бревард в штате Флорида официально уволил Роуз. Это произошло через 18 дней после того, как она была отстранена от работы с административным отпуском.

Совет заявил: «Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами и глубоко обеспокоены этими обвинениями. Школьный округ по-прежнему стремится обеспечить безопасную и благоприятную учебную среду для всех учащихся».

Согласно судебным документам, обмен сообщениями между ними, как сообщается, начался в социальных сетях пять месяцев назад.

Следователи утверждают, что они постоянно поддерживали связь через Instagram в течение всего новогоднего периода, а затем, вероятно, вступили в половые отношения в феврале и марте.

Реклама

Эти обвинения стали известны лишь тогда, когда родители парня заподозрили что-то неладное, когда он однажды вечером в марте поздно вернулся домой с работы.

Отследив его телефон по незнакомому адресу, родители парня потребовали объяснений. Оказавшись в безвыходной ситуации, ученик сначала пытался скрыть следы, утверждая, что посещал свою «девушку».

Хотя сначала он скрывал личность Роуз, в конце концов он не выдержал допроса и признался, что, как утверждается, имел отношения со своей учительницей.

Офис шерифа округа Бревард немедленно начал расследование после сообщения родителей.

Реклама

Детективы говорят, что доказательства свидетельствуют о том, что пара обменивалась личными сообщениями с ноября прошлого года.

Представитель офиса шерифа подтвердил, что школа приняла «немедленные меры» для устранения Роуз из класса.

Новости партнеров