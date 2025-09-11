Учительница придумала способ, как 16 лет не ходить на работу и получать зарплату

Учительница 16 лет не была на работе, но получала зарплату / © argumenti.ru

В Германии учительница 16 лет не ходила на работу, однако ей все равно платили зарплату.

Об этом пишет dailymail.co.uk

Учительница биологии и географии, ушла на больничный в августе 2009 года из-за хронического заболевания и психологических проблем.

После трехмесячного отсутствия она должна была пройти обследование у врача. Но этого никогда не произошло, и ее больничный систематически продлевали в течение почти 20 лет.

Когда государство наконец об этом узнало, оно приказало женщине пройти медицинское обследование, но та отказалась и решила подать в суд на руководство.

Женщине выплачивали 100% ее зарплаты в течение всего времени ее отсутствия, несмотря на то, что она никогда не возвращалась в профессиональное училище Berufskolleg в Везеле, вблизи Дуйсбурга, где она работала с 2003 года.

Ей удалось оставаться незамеченной до смены руководства в 2024 году, когда внутренний аудит выявил эту «ошибку».

Бывший директор, который возглавил заведение в 2015 году, никогда не встречался с этой учительницей и совершенно не знал, что она, теоретически, была частью его педагогического коллектива.

По данным немецких медиа, которые ссылаются на немецкую шкалу заработной платы, педагогиня зарабатывала от 5051 до 6174 евро в месяц.

По сообщениям СМИ, она владеет двумя квартирами в Дуйсбурге, на северо-западе Германии.

Преподавательница была трудоустроена федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия. Проинформированное об этом конкретном случае, государство хотело подвергнуть преподавательницу медицинскому обследованию с целью подтверждения ее состояния здоровья.

«У меня есть много вопросов, потому что я никогда раньше не сталкивалась с подобным случаем», — сказала Доротея Феллер, министр образования земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия, в интервью газете Bild.

Сейчас, спустя столько лет, будет сложно требовать от профессора вернуть полученные суммы, поскольку трудно будет доказать, что она врала о своем состоянии здоровья.

