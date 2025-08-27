Учительница спела детям об интимных органах и стала звездой Сети (видео)

Учительница из Намибии Гелда Уотербур / © скриншот с видео

Реклама

Учительница начальных классов из Намибии Гелда Вотербур получила огромную популярность в соцсетях после исполнения песни об интимных зонах. Ее видео уже посмотрели более 120 млн раз.

Ролик был опубликован в TikTok.

В своей заметке Вотербур подчеркнула важность знания о тех частях тела, которых никто не имеет права касаться, и подчеркнула, что они должны быть в безопасности.

Реклама

Пользователи соцсетей активно отреагировали на инициативу учительницы:

«Мне кажется, если „I will tell my teacher“ не дай Бог случится, эта женщина порвет на тряпки за своих детей. И это для меня важнее, чем знание математики или истории».

«Некоторые писали, что ее „агрессивная“ подача этого — это чтобы дети воспринимали это серьезно, а не как веселую, развлекательную песенку».

«Да это круто, что учитель учит отстаивать границы. Учит, чтобы дети не боялись говорить родителям или учителям о посягательстве».

Дата публикации 14:19, 27.08.25 Количество просмотров 14 Учительница из Намибии спела детям об интимных зонах

Свое мнение относительно вирусного ролика высказала и психолог Анна Файна. Она подчеркнула, что даже несмотря на упреки относительно «агрессивной» подачи, именно такой способ донесения информации является действенным.

«Мы обсуждаем видео учительницы начальной школы Гелды Вотербур из Намибии, которое стало вирусным. Хотя некоторые критикуют ее агрессивное исполнение, я считаю, что именно такая подача информации об интимных частях тела и защите от насилия является эффективной для детей. Мы должны помочь детям почувствовать уверенность и право на категоричность, когда речь идет об их безопасности», — отметила эксперт.

К слову, ранее Сеть покорило обращение турецкой учительницы к родителям. Она призвала научить детей уважать образование и преподавателей, а также быть добрыми и внимательными. Педагог подчеркнула, что ее работа — учить, но без помощи родителей это будет крайне сложно.