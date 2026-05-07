Учительница в школе несколько раз занималась интимом с учеником и хотела за него замуж: что сделал парень

В США учительница занималась интимом со своим 17-летним учеником. Педагог была готова ради подростка расстаться с мужем.

Об этом пишет mirror.co.uk

Согласно судебным документам, замужняя учительница, которая призналась в половых отношениях с несовершеннолетним учеником в своем классе, сказала ему, что разведется с мужем ради него, когда ему исполнится 18 лет.

Как говорится в письменном заявлении под присягой, 37-летняя Хизер Машберн-Смит призналась в половых отношениях с парнем, при этом признав, что знала, что он «всего лишь подросток». Она начала общаться с 17-летним учеником через Snapchat после того, как он сказал ей, что она «красивая».

Затем подросток пришел в класс Машберн-Смит, где они дважды целовались и занимались сексом, говорится в документах. Во время этих незаконных встреч учительница сказала, что хочет развестись с мужчиной, когда ему исполнится 18 лет — возраст, с которого во Флориде разрешается вступать в половые отношения.

Парень забеспокоился, прекратил общаться с Машберн-Смит и заблокировал ее. Как стало известно, она продолжала присылать ему сообщения в Snapchat.

Согласно документам, впоследствии Машберн-Смит призналась полиции в этих встречах, утверждая, что «совершила ошибку». По сообщениям, она также заявила, что ученик давал ей почувствовать, что она ему нравится.

С тех пор учительнице предъявлено обвинение в незаконных сексуальных действиях в отношении несовершеннолетних. Согласно законодательству штата Флорида, за это предусмотрено наказание в виде 30 лет лишения свободы.

Шериф округа Шарлотт Билл Прумелл заявил: «То, что сделала эта женщина, является не только незаконным, но и наносит вред ученикам и коллегам, которые ее окружают». Как добавили представители школьного округа, ее также отстранили от работы в школе.

