Учительнице из-за фото запретили работать в школе: как она выглядела

34-летняя Кирсти Бьюкен / © Daily Mail

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В Великобритании местной учительнице на два года запретили работать в школе из-за пикантных фото.

Об этом пишет dailymail.co.uk

34-летняя Кирсти Бьюкен оставила свою должность в средней школе в Глазго, когда выяснилось, что она распространяет свои откровенные фотографии.

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Мать-одиночка публиковала свои фотографии под псевдонимом Джессика Джекрабит и описывала себя как "хорошую учительницу, которая стала плохой" с "сексуальным подтянутым телом".

Учительница физики утверждала, что начала публиковать фотографии лишь для того, чтобы заработать деньги на фоне задержки зарплаты.

Позже она утверждала, что заработала 60 000 фунтов стерлингов всего за один месяц, публикуя свои фотографии на сайте OnlyFans.

Кирсти Бьюкен / © Daily Mail

Ее дело было передано на рассмотрение Генерального педагогического совета Шотландии (GTCS), который постановил, что ее нужно запретить преподавать в школах.

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Дисциплинарная комиссия официально запретила ей подавать заявление на работу в течение двух лет и осудила ее деятельность.

Учительница же объяснила: "Я не хотела оставлять свою работу, но мне также нужно было зарабатывать больше денег. Я даже имела другую работу до того, как стала на путь OnlyFans. Я работала в Tesco, я работала эльфом на рождественском мероприятии Braehead. Я всегда была трудолюбивой.

Мои изображения были незаконно загружены и распространены среди учеников школы, в которой я работала, карьера, к которой я шла всю свою жизнь. Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как уйти".

Напомним, в США учительница изнасиловала собственного ученика

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