Учителя отстранили от работы после видео, где он ходит по школе в платье: ученики вступились

Была запущена кампания по восстановлению его в должности.

Учитель средней школы в Техасе был отстранен от работы после того, как появилось видео, где он ходит на уроке в пачке и разговаривает с учениками в платье.

Об этом пишет Daily Star.

На одном видео преподаватель химии Рахмад Тьяхьяди изображен в розовом платье, а на других фотографиях можно увидеть, как он пишет на доске в разноцветной пачке.

Видео с подписью "Это взрослый мужчина" вызвало ряд негативных отзывов с призывами уволить учителя: "Надо арестовать", "Держите свои фетиши за закрытыми дверями".

В результате его отстранили от работы.

Рахмад Тьяхьяди / Фото: Facebook

Тем временем, ученики поспешили поддержать своего учителя и создали петицию на сайте Change.org. Они заявили, что кадры с Рахмадом в платье были сняты в день духов, и требовали, чтобы ему разрешили вернуться в класс.

Рахмад Тьяхьяди / Фото: mrtcreekview/X

Петицию подписали более 3500 человек. "Его называют педофилом, однако это не так, и его любят многие ученики", — написала автор петиции Джулия. "Он отличный учитель, он очень хорошо объясняет химию и создал для своих учеников очень веселую и безопасную среду. На самом деле, многие ученики в его классе поощряли его одеть это платье. Он подтолкнул многих учеников стать лучшими и проявляет искреннюю заботу о своих учениках. Недавнее решение назначить ему испытательный срок оставило наше сообщество разочарованным и расстроенным. Для средней школы Хеврона было бы большой утратой избавиться от такого учителя, как господин Тьяхьяди".

Напомним, судью застукали за "грязной" перепиской во время заседания по делу об убийстве ребенка. Она подала в отставку.

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