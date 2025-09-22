Учёные нашли упоминания об эликсире бессмертия: что пил император Китая

Зелье / © pixabay.com

Император Цинь Ши Хуан-ди, объединивший Китай в 221 году до нашей эры, был настолько одержим идеей вечной жизни, что отправил группу алхимиков на поиски эликсира бессмертия. Долгое время об этом свидетельствовали только древние тексты, но недавно археологи нашли прямое доказательство его амбициозной миссии.

На берегу озера Гьяринг, на высоте 4300 метров над уровнем моря, была найдена каменная надпись, сделанная шрифтом династии Цинь. Текст свидетельствует, что император отправил своего посланника во главе с группой алхимиков к мифической горе Куньлунь, чтобы найти «яо» — слово, которое в этом контексте означает «эликсир бессмертия».

Эта находка не только подтверждает исторические записи о поисках императора, но может указывать на реальное местонахождение мифической горы Куньлунь. Сначала, после обнаружения надписи в 2020 году, ее подлинность вызывала сомнения. Некоторые эксперты считали, что экспедиция на такую высоту более 2000 лет назад была невозможна.

Однако, после тщательного расследования, проведенного Государственным управлением культурного наследия Китая, было подтверждено, что надпись является подлинной. Анализ показал, что гравировка соответствует технологиям эпохи Цинь, что исключает возможность современного подлога.

К сожалению для императора его алхимики так и не нашли эликсир. Иронически, но Цинь Ши Хуан-ди, так стремившийся к бессмертию, вероятно, умер именно от отравления. Он регулярно употреблял снадобье с ртутью, которое тогда ошибочно считали компонентом эликсира вечной молодости, что, в конечном счете, привело к его преждевременной гибели.

