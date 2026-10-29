Ученые расшифровали имя собаки из Древнего Египта и ужаснулись от его значения

Изображение собаки в гробнице Древнего Египта

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В гробнице древнеегипетского чиновника Усера исследователи расшифровали надпись с кличкой собаки, жившей более 3500 лет назад. Имя животного переводится как «Тот, кто из подземного мира» и, вероятно, отсылает к Анубису — богу загробного мира.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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Находка была сделана в гробнице TT 21 в Шейх-Абд-эль-Курне — части Фиванского некрополя на западном берегу Нила недалеко от современного Луксора.

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На росписях погребальной камеры изображен Усер, который служил писцом и управляющим во времена фараона Тутмоса I. Возле его кресла с львиными лапами сидят собаки в ошейниках. Двух из них исследователи ранее идентифицировали по кличкам «Верный» и «Сильный».

Однако имя третьей собаки оказалось гораздо более необычным. Надпись возле головы животного была настолько выцветшей, что прочитать ее без специальных средств было невозможно.

Исследователи применили технологию цифровой реконструкции изображения, которая помогла восстановить едва различимые знаки. Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Egyptian Archaeology, имя наиболее точно переводится как «Тот, кто из подземного мира».

Кличка, связанная с богом Анубисом

По словам исследовательницы Челси Кауфман из Университета Джонса Хопкинса, это имя, скорее всего, было своеобразным описательным названием Анубиса — божества с головой шакала, которое в древнеегипетских верованиях сопровождало и защищало умерших.

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Подобный вариант имени ранее уже фиксировался как человеческое имя, однако его использование в качестве клички для собаки обнаружили впервые.

Изображенное животное имеет стройное тело, длинные лапы, висячие уши, изогнутый хвост и красноватую волнистую шерсть. По мнению экспертов, это мог быть слуги — древняя североафриканская охотничья собака, похожая на борзую.

Почему имена собак важны для египтологов

Эта находка привлекла внимание исследователей еще и потому, что в древнеегипетских памятниках сохранилось очень мало имен животных. На данный момент задокументировано около 100 имен собак.

В Древнем Египте собак использовали для охоты и охраны, а также держали в качестве домашних питомцев. Некоторых животных ценили настолько, что изображали их в гробницах вместе с хозяевами.

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Исследователи объясняют, что погребальные изображения должны были помогать умершим продолжать существование в загробном мире. Изображение собак на этих картинах, а иногда и написание их имен, может свидетельствовать о желании владельцев обеспечить животным место в загробной жизни.

Особое внимание ученых привлек иероглиф рядом с именем собаки. Обычно клички обозначались символом стоящей собаки, но в данном случае использовано изображение сидящего животного, похожего на собаку на росписи гробницы. По данным исследователей, известен лишь один другой пример древнеегипетского прозвища собаки с таким символом.

Напомним, что Большой Сфинкс в Гизе может скрывать гораздо более древнюю историю, чем сам монумент. Ученые выяснили, что в породах, из которых более четырех тысяч лет назад создали один из самых известных памятников Древнего Египта, встречаются окаменелости крокодилов, живших десятки миллионов лет назад.

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