Удалите их немедленно: смс-сообщения, через которые мошенники могут нанести вред

Какие смс-сообщения лучше не оставлять на мобильном телефоне, потому что могут навредить мошенники – читайте в материале ТСН.ua.

В телефоне содержится немало сообщений, однако некоторые из них представляют определенную угрозу. Они могут помочь мошенникам украсть ваши средства. Какие сообщения лучше сразу удалять со своего смартфона?

Логины и пароли

Некоторые сайты или сервисы при регистрации нового пользователя посылают на указанный номер телефона информацию с логином и паролем. Это достаточно удобно, но тоже опасно. Если мошенники получат доступ к вашим смс-сообщениям, то смогут войти в личный пользовательский кабинет, воспользовавшись логином и паролем.

Личные сообщения

У каждого человека есть личная информация, фотографии или переписка по телефону, которые не хочется распространять. Поэтому, для своей безопасности, их лучше также удалять. В случае кражи телефона воры смогут получить доступ к личной информации и использовать ее в своих целях.

СМС-сообщения с подозрительными ссылками

Конечно, очень важно не переходить по таким ссылкам. А еще лучше — просто удалить их сразу после получения, чтобы их не смогли случайно открыть и нажать на ссылку дети или пожилые люди.

Переход в аккаунты и личные кабинеты

Некоторые сервисы также посылают в смс-сообщениях многократные ссылки для входа в личный кабинет. Эта ссылка также будет для злоумышленников дополнительной возможностью получить доступ к вашему аккаунту.

СМС-сообщение от банка

Здесь все зависит от того, какое это самое сообщение. Часто банки посылают секретные коды. Их удалять не обязательно. Они одноразовые и действуют всего-навсего несколько минут. Есть также информационные сообщения. И с ними могут возникнуть проблемы. Они имеют ваши данные (4 последние цифры карты и остаток средств на счете). Их лучше удалять сразу, потому что в случае потери телефона злоумышленники не смогли получить эту информацию.

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