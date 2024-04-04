Ударит ли Украина по Кремлю: победительница "Битвы экстрасенсов" поразила предсказанием

Экстрасенс предвидела удары по Кремлю
Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предвидела удары по Кремлю. Она считает, что атака может быть по трем объектам одновременно в Москве.
Об этом она сказала на своем ютуб-канале.
Яну Пасынкову ее зрители спросили, возможны ли в будущем удары по Кремлю. Она произвела расписание карт Таро и отметила, что обстрел РФ будет.
"По Кремлю и зданиям рядом (будет атака – ред.). Прямо по трем объектам одновременно. Пусть горит", — подчеркнула победительница "Битвы экстрасенсов".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.
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