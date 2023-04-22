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Удивительное село, в котором все живут на одной улице, показали с высоты птичьего лета: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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800
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Удивительное село, в котором все живут на одной улице, показали с высоты птичьего лета: фото

В польском селе Солушово все жители живут на одной улице / Фото: соцмережі

Деревня в Польше имеет необычную планировку — все дома разместились вдоль одной улицы.

Польское село Сулошова (Sułoszowa), расположенное в 29 км от административного центра воеводства города Краков, называют "маленькой Тосканой" из-за своей необычной планировки. Все дома здесь расположены на одной 9-километровой улице.

Фото с высоты птичьего лета этого населенного пункта появились в Сети и стали вирусными.

По данным Национальной переписи населения и жилищного фонда, по состоянию на 2017 год в селе Сулошова проживало 5 819 человек.

Все односельчане имеют похожий адрес, отличающийся только номером дома. Они проживают на одной из самых длинных сельских улиц в Польше.

Вдоль от домов расходятся длинные полосы земли, которую каждый использует по своему усмотрению, поэтому они выглядят как разноцветные заплаты.

“Я бы не променял это место ни на что другое. Здесь есть свое обаяние и атмосфера. Как говорится, в этом что-то есть”, – написал один из комментаторов.

Напомним, летом 2022 года жара стала причиной того, что нормандское село поднялось из глубин водохранилища, которое его затопило около 70 лет назад.

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Дата публикации
Просмотры
800
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