Удивительное село, в котором все живут на одной улице, показали с высоты птичьего лета: фото

Деревня в Польше имеет необычную планировку — все дома разместились вдоль одной улицы.

Польское село Сулошова (Sułoszowa), расположенное в 29 км от административного центра воеводства города Краков, называют "маленькой Тосканой" из-за своей необычной планировки. Все дома здесь расположены на одной 9-километровой улице.

Фото с высоты птичьего лета этого населенного пункта появились в Сети и стали вирусными.

По данным Национальной переписи населения и жилищного фонда, по состоянию на 2017 год в селе Сулошова проживало 5 819 человек.

واحدة من أجمل المدن الريفية في العالم مدينة "Sułoszowa" في بولندا، ويعيش سكان هذه المد pic.twitter.com/VTfkXkXixq — هوميروس (@SHE5WN6ON1) April 16, 2023

Все односельчане имеют похожий адрес, отличающийся только номером дома. Они проживают на одной из самых длинных сельских улиц в Польше.

One single street, 6000 residents! Welcome to Suloszowa, в village in southern Poland pic.twitter.com/IYCjH7rPj2 — Thinking Humanity (@ThinkingHumanit) Апр 14, 2023

Вдоль от домов расходятся длинные полосы земли, которую каждый использует по своему усмотрению, поэтому они выглядят как разноцветные заплаты.

“Я бы не променял это место ни на что другое. Здесь есть свое обаяние и атмосфера. Как говорится, в этом что-то есть”, – написал один из комментаторов.

Напомним, летом 2022 года жара стала причиной того, что нормандское село поднялось из глубин водохранилища, которое его затопило около 70 лет назад.

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