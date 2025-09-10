ТСН в социальных сетях

Удивительное возвращение: что испытывает человек, переживший 24 минуты клинической смерти

Американка Лорен Канадей поделилась личным опытом, рассказав, что почувствовала, когда после остановки сердца ее тело умерло на 24 минуты.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Жизнь после клинической смерти

Женщина «умерла» на 24 минуты, но врачи смогли вернуть ее к жизни

В 2023 году жительница Виргинии Лорен Канадей пережила удивительное событие, которое назвала своим «вторым шансом» на жизнь. Женщина перенесла остановку сердца , в результате чего ее тело было клинически мертвым в течение 24 минут. Она откровенно рассказала о своем опыте и о том, что происходило по возвращении.

Об этом сообщает издание Unilad.

Чудесное возвращение: как это было

По словам Лорен, она перенесла тонико-клоническое нападение, которое повлекло за собой остановку дыхания. Ее муж, услышав крик, бросился на помощь и, увидев, что жена «перестала дышать и посинела», немедленно начал делать сердечно-легочную реанимацию и вызвал скорую помощь.

По прибытии в больницу медики диагностировали у женщины миокардит и предположили, что он мог быть вызван коронавирусом, которым она болела. Лишь после 24 минут и четырех разрядов дефибриллятора медикам удалось восстановить сердцебиение Лорена. После девяти дней, проведенных в реанимации, он был выписан без видимых повреждений мозга.

Жизнь после смерти: невидимые последствия

После удивительного возвращения к жизни, которое с ней произошло, Лорен Канадей столкнулась с жестокой реальностью. Она почувствовала, что мир «не был готов принять ее обратно» и не получила никакой помощи от медицинской или социальной системы. Женщина рассказала, что ее просто отправили домой, оставив наедине с проблемами, постоянной болью и необходимостью принимать множество медикаментов.

«Иногда мне казалось, что мир предпочел бы, чтобы я не вернулась, потому что он был явно не готов позаботиться обо мне», — написала Лорен, подчеркивая полное отсутствие «социальной защиты».

Она не получила консультации социального работника по оформлению инвалидности и почти все вопросы приходилось решать самостоятельно, ища поддержку в сообществе других уцелевших. Лорен также добавила, что чувствует себя хуже, чем к инциденту.

«Я чувствую, что моя первая жизнь закончилась в феврале, и я проснулась в своей второй жизни», — отмечает Лорен Канадей.

Женщина подчеркивает, что возвращение к жизни сопровождается не только физическими проблемами, но и эмоциональной и психологической нагрузкой, которую испытывает человек после такого шокирующего опыта.

Напомним, 42-летний отец из Великобритании пережил остановку сердца и несколько минут клинической смерти. Он рассказал, как чувствовал себя в момент между жизнью и смертью, и как врачам удалось его спасти.

