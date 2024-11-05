Удивительную выжившую двухголовую черепаху окрестили "чудом": как она выглядит (фото)

Владелец несколько раз спасал ее от смерти.

Двухголовую черепаху в Нью-Джерси называют чудом после того, как она пережила детство и выжила, несмотря на редкую деформацию.

Об этом пишет New York Post.

Владелец черепахи Джозеф Морена рассказал, что уникальное животное вылупилось у черепахи его друга, который не знал, как за ним ухаживать. Морена решил, что он готов принять этот вызов. "Очевидно, я должен был ее взять", — заявил американец Caters News Service, пояснивший, что вырастить уникальное существо было сложно, учитывая низкий уровень рождаемости и выживание многоголовых животных.

Черепаха с двумя головами / Фото: @aquaterraexoticpets/ CATERS NEWS

Многоголовость, также известная как полицефалия, обычно вызвана пороками развития эмбриона, обусловленными генетическими или экологическими факторами. Хотя чаще всего полицефалия наблюдается у черепах и змей, эта болезнь была документирована у каждого животного – от рыб до свиней. Одним из самых ярких примеров в анналах зоологических странностей стал двуликий козел Билли, ставший мировой сенсацией из-за своего сходства с греческим богом Янусом.

В животном мире две головы не лучше одной, поскольку они часто конкурируют за ресурсы. Действительно, у черепахи Морены было вдвое больше проблем с двумя ртами, которые отказывались есть.

"Я продолжал предлагать им еду, но они не проявляли никакого интереса, я начал очень волноваться", – сетовал он.

Черепаха с двумя головами / Фото: @aquaterraexoticpets/ CATERS NEWS

Спасение пришло после того, как большая из двух голов наконец-то начала есть, будто вдохновив меньшую последовать ее примеру.

Однако Морено, задокументировавший выращивание черепахи в вирусном клипе для своих более 180 000 подписчиков на YouTube, сказал, что сага была далека от завершения. Он вспомнил, как однажды утром проснулся и увидел, что соединенное существо перевернулось на спину и не реагирует в воде.

"Я был почти уверен, что они умерли", — вспоминает Морено, отчаянно делавший косвенный массаж сердца и искусственное дыхание "рот в рот".

Черепаха с двумя головами / Фото: @aquaterraexoticpets/ CATERS NEWS

Морено вздохнул с облегчением, когда они пришли в себя почти через два часа.

"Как-то они умудрились почти утонуть в сантиметровом слое воды", — сказал он.

Интересно, что проблемы с передвижением черепахи частично возникли из-за суровой диеты его питомца. Морено утверждал, что капризная рептилия ела только один конкретный вид червей, не получая питательных веществ, необходимых для выживания и роста.

К счастью, преданный любитель черепах, имевший опыт ухода за сложными рептилиями, обогатил их рацион достаточным количеством добавок, чтобы утолить голод, ускорить рост и улучшить подвижность.

Черепаха с двумя головами / Фото: @aquaterraexoticpets/ CATERS NEWS

Чтобы обезопасить себя от несчастных случаев, Морено прислушался к совету ветеринара держать террариум "маленьким и простым", чтобы приспособиться к состоянию животного.

Сейчас, в возрасте восьми недель, черепаха с двумя головами, похоже, бросила вызов всем трудностям. "У них все отлично, им уже более двух месяцев, и они продолжают увеличиваться в размерах", — добавил Морено. "Они все еще молоды, и им нужно преодолеть много вызовов. Я не говорю, что они гарантированно выживут, но они не сдаются и с каждой неделей выглядят все лучше и лучше".

Напомним, козленок-мутант со сросшимися глазами заставил местных поверить в инопланетян. Люди выстроились в длинные очереди, чтобы посмотреть на странное существо.

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