Удивительные и ценные потерянные вещи в аэропорту выставлены на аукцион: что продается

Утерянное имущество в аэропорту Сиднея уйдет с молотка на ежегодном благотворительном аукционе. Аукцион стартовал 4 мая и продлится до 12 мая.

Об этом сообщает 9 News.

Среди 2500 лотов, выставляемых на торги, техника, ювелирные украшения, часы и солнцезащитные очки. Среди странных вещей, оставленных в аэропорту, также фотография Лионеля Месси с автографом, шлем Дарта Вейдера и воздуходувка для листьев.

На аукционе, организованном Theodore Bruce Auctioneers, выставлено более 150 ноутбуков, 300 наушников и 500 ювелирных изделий и часов. Более 120 бутылок алкоголя так и не вернулись домой из отдела беспошлинной торговли.

Торги стартовали с 10 долларов за большинство лотов, но некоторые из них уже вызвали большой интерес.

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"Аукцион утраченных вещей в аэропорту Сиднея является одним из наших самых популярных мероприятий, в котором принимают участие участники со всей страны", – говорит директор аукциона Theodore Bruce Auctioneers Каси Пришл. В этом году на аукцион выставлено много горячих лотов, среди которых ноутбуки, наушники, планшеты, флаконы новых духов и красивые ювелирные украшения".

Организаторы четко отметили, что какие-либо потерянные чемоданы не участвуют в аукционе. "Каждый, кто ищет потерянный багаж, должен обращаться непосредственно в свою авиакомпанию", — отметили они.

Деньги, собранные на аукционе, пойдут в Образовательный фонд Хардинга Миллера, предоставляющий стипендии старшеклассницам, оказавшимся в неблагоприятных условиях.

Напомним, международный аэропорт не потерял ни одного багажа за 30 лет. Этот аэропорт — пример для многих мировых аэропортов.

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