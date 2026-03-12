Удивительный эксперимент Boeing: зачем самолет загрузили 9 тоннами картофеля

Картофель помог улучшить Wi-Fi в самолетах

Реклама

Компания Boeing однажды загрузила более 9 тонн картофеля в пассажирский самолет. Овощи разместили на сиденьях не для питания, а ради гениального эксперимента по улучшению бортового интернета.

Об этом пишет Supercar Blondie.

Проблема с Wi-Fi и идеальные пассажиры

В 2012 году инженеры пытались решить проблему нестабильного WiFi во время полета. Обеспечить равномерный сигнал внутри металлической трубы, заполненной людьми, оказалось очень сложной задачей, ведь беспроводные волны отражаются от элементов салона и изменяются в зависимости от местоположения устройств.

Реклама

Для точного тестирования компании потребовался салон, полный пассажиров. Однако эксперименты продолжались несколько дней, и просить сотни добровольцев сидеть совершенно неподвижно все это время было нереалистично. Поэтому специалисты нашли гениальную альтернативу - они заполнили сиденье списанного самолета мешками с картофелем общим весом более 9000 килограммов.

Проект SPUDS и результаты эксперимента

Оказалось, что картофель взаимодействует с радиосигналами удивительно похоже на человеческое тело. Она поглощает и отражает беспроводные волны почти так же, как реальные пассажиры.

"Вы хотите, чтобы ваш ноутбук работал где угодно на вашем месте, но могут быть значительные изменения сигнала только из-за расположения ноутбука", - пояснил инженер Boeing Деннис Льюис.

Благодаря картофельным «пассажировам» команда смогла измерить, где Wi-Fi был сильным, а где слаб, что позволило правильно настроить антенны и другое оборудование. Этот эксперимент, получивший название SPUDS, помог существенно улучшить интернет на борту таких самолетов, как Boeing 777, 747-8 и 787. В отличие от реальных людей картофеля никогда не было скучно, и он «сидел» тихо в течение многих дней, пока инженеры собирали все необходимые данные.

Реклама

Напомним, бортпроводница призвала пассажиров пересмотреть свой гардероб для перелетов и отказаться от футболок . По ее словам, причина – не дресскод, а элементарная безопасность в случае чрезвычайной ситуации.