Угон авто, новая покупка и шок: мужчина случайно выкупил собственную машину

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Угон автомобиля — одно из самых неприятных и стрессовых испытаний, с которыми может столкнуться водитель. Еще реже жертве удается найти свое транспортное средство, а случаи, когда его приходится выкупить обратно — настоящая редкость. Но именно такая история произошла с жителем Великобритании Юэном Валентайном.

Об этом пишет LADbible.

Несколько месяцев назад у Юэна угнали его Honda Civic Type R. Вечером перед угоном камера на дверях предупредила о низком заряде, но мужчина решил отложить замену на утро. На следующий день его партнерша разбудила его с новостью: автомобиль исчез.

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Юэн немедленно обратился в полицию и страховую компанию. Но через несколько недель решил снова приобрести аналогичную модель — «автомобиль кризиса среднего возраста», как он сам его назвал.

Он нашел почти идентичную машину: тот же год, цвет, даже кастомная выхлопная система. Новый автомобиль был зарегистрирован в DVLA, имел другие номера, VIN-номер и меньший пробег. Цена также совпадала с предыдущей — около £22 000 (1 226 000 гривен).

Отметив, что пробег был примерно на 80 000 км меньше, чем когда он последний раз видел свою машину, Юэн подумал, что она была другой, поскольку он «предположил, что с ней уже нельзя было что-нибудь сделать».

Honda Civic Type R / Фото: instagram.com/ewan_valentine

По дороге домой Юэн почувствовал странное предчувствие: все казалось слишком знакомым. Но сомнения стали подозрением, когда он нашел в багажнике старый колышек для шатра и елочные игрушки. А дальше — больше: обертки в центральной колонке, сохраненная история навигации, знакомые адреса, Bluetooth подключился автоматически. Это была его машина.

«У меня задрожали руки», — признался он. «Я думал, что мне придется съехать на обочину. Это безумие».

Позже он заметил пропавший VIN-номер и царапины. Вместе с полицейским они отправились в авторизованный сервис Honda. Один из техников, увидев ключ, мгновенно открыл дверь — от сомнений не осталось ничего.

Юэн поделился: «Я забыл, что в оригинальном ключе был физический ключ, так что один из техников Honda просто снял с меня ключ, вынул его и сразу же открыл замок, сказав: «Похоже, что да, это твой». Это было сюрреалистично, потому что я, полицейский и трое техников просто смотрели на машину, молча качая головами в течение нескольких минут. Потому что, очевидно, никто из них никогда не видел, чтобы это случалось раньше».

Хотя камера у двери не зафиксировала момент угона, видео соседей показало: воры завладели авто в считанные минуты — вероятно, через систему безключевого доступа.

Гараж, где Юэн приобрел «новую» Honda, имел хорошую репутацию, и, по его словам, не имел оснований подозревать что-нибудь нелегальное. Полиция и специалисты подтвердили: это один из лучших клонов, которые они видели.

Юридически ситуация на стороне Юэна. Чтобы продать автомобиль, нужно им владеть на законных основаниях — а это, очевидно, было не так. Страховая еще не произвела выплату, но теперь должна выбрать: либо узаконить автомобиль повторно, либо возместить средства.

«Я подозреваю, что в конце концов они просто вернут мне деньги», — говорит Юэн.

Напомним, продюсер купил желанную Ferrari, экономя деньги 10 лет, но машина сгорела через час. Инцидент произошел, когда владелец впервые сел за руль нового автомобиля.