Ухудшился звук в AirPods: как почистить наушники, чтобы не испортить их

Иногда наушники, которыми мы часто пользуемся, могут воспроизводить музыку гораздо тише, чем обычно. Это связано с банальной гигиеной — наушники, как и уши, нужно регулярно очищать от серы. Как почистить наушники AirPods, чтобы не испортить их?

Лайфхаком поделились NV.Техно.

Как почистить AirPods: простой способ

Когда AirPods неожиданно «затихают» или один наушник начинает работать громче другого, нужно почистить их. В около 90% случаев с наушниками нет никакой проблемы.

Нужно только убрать серу, которая попала из ушей в наушники. Кроме того, что это портит звук, сочетание ушной серы, пыли и грязи в наушниках является идеальной средой для размножения бактерий.

Всего за несколько минут можно избавиться от нежелательной грязи и восстановить качественный звук наушников. Для чистки AirPods вам не понадобятся магазинные устройства или инструменты.

Найдите ватные палочки, мягкую зубную щетку, деревянные зубочистки и мягкую безворсовую салфетку. Для дезинфицирования наушников подойдет изопропиловый или этиловый спирт (70%).

Если у вас AirPods-3 или AirPods-4, производители советуют использовать для дезинфекции не спирт, а мицеллярную воду. Так удастся предотвратить повреждение деликатных мембран (сеточек на наушниках).

Наушники AirPods нельзя промывать под проточной водой. Конечно, у них есть защита от влаги, но это касается капель дождя или пота, а не полноценного погружения устройства в воду.

Также нельзя прочищать наушники иглами, скрепками или другими острыми предметами.

Чистку AirPods нужно начать с динамиков: переверните наушник сеткой вниз, чтобы грязь выпадала, а не забивалась дальше. После этого почистите сухой зубной щеткой или кисточкой. «Окаменелую» серу можно убрать с помощью зубочистки или ватной палочки, смоченной мицеллярной водой.

После этого протрите все ватным диском, смоченным водой. Дайте наушникам два часа на подсыхание сеточки.

Корпус наушников можно протереть спиртовыми салфетками. В стыках и углублениях обычно скапливается больше всего грязи. Протрите там несколько раз. Если у вас AirPods Pro, снимите силиконовые амбушюры и промойте их теплой водой без дополнительных средств. Затем насухо протрите салфетками.

Также хорошо протрите кейс для наушников — для этого используйте ватную палочку, смоченную в спирте. Не протирайте металлические контакты, чтобы они не заржавели.

Порты Lightning или USB-C можно прочистить зубочисткой.

Какие еще аксессуары нужно дезинфицировать и чистить

Кроме самого телефона следует регулярно очищать и дезинфицировать чехол, зарядные устройства, блоки питания и даже защитное стекло.

Силиконовые и пластиковые чехлы можно мыть теплой водой с мягким мылом, затем обрабатывать салфеткой с изопропиловым спиртом. Кожаные чехлы нуждаются в средствах для очищения кожи.

Зарядные кабели можно протирать влажной салфеткой со спиртом или мицеллярной водой. Адаптеры лучше протирать сухой или спиртовой салфеткой.

Самое важное — экран. Его нужно протирать сперва спиртовыми салфетками, а затем сухими или мягкой тканью без ворса.