Украденный кошелек вернулся через 43 года: как он нашел свою владелицу

Кошелек вернулся к владелице через 43 года / © Фото из открытых источников

Реклама

В 1983 году 18-летняя студентка Университета Восточного Вашингтона стала жертвой кражи, когда оставила свои вещи без присмотра в учебном корпусе. Девушка отошла в туалет всего на 5 минут, а по возвращении обнаружила открытый рюкзак и исчезновение своего кошелька. Но потерянные вещи неожиданно вернулись к владелице через четыре десятилетия.

Об этой невероятной истории пишет Newsweek.

Неожиданное сообщение от незнакомца

Студентка долго искала пропавшую вещь в комнате, поскольку не могла даже подумать о вероятности воровства. В кошельке не было много денег или кредитных карт, но девушке пришлось потратить время на восстановление утраченных документов.

Реклама

Спустя 43 года 61-летняя женщина неожиданно получила запрос на переписку в социальной сети Facebook. Незнакомый мужчина, работающий городским смотрителем, нашел ее старый кожаный кошелек во время скашивания травы.

«Вся эта ситуация настолько удивительна, что я все еще смеюсь, когда смотрю на фотографию», — призналась она журналистам.

Он прислал владелице фотографию кошелька, в котором до сих пор чудом сохранились 2 старых студенческих удостоверения. Все эти 43 года американка считала вещь навсегда утраченной и даже не упоминала ее.

Реакция на находку и популярность в сети

Муж любезно спросил женщину, хочет ли она вернуть свою давнюю собственность вспять. Однако американка не увидела ни одной необходимости забирать 43-летнее кожаное изделие и недействительные документы.

Реклама

«Этого изображения достаточно, чтобы напомнить мне о моих школьных годах и некоторых людях, которых я тогда знала», — пошутила владелица находки.

Женщина была настолько удивлена этой ситуацией, что поделилась историей на популярной платформе Reddit. Ее сообщение мгновенно привлекло внимание аудитории, собрав более 18 тысяч воронок и почти 250 комментариев от удивленных пользователей.

Напомним, британец разобрал антикварную вещь и не поверил глазам. Внутри старинной швейной машинки было спрятано письмо из прошлого.

Новости партнеров