Украинцы покорили самую высокую точку Антарктиды: как это было

Высота горы Винсона почти пять километров.

Десять украинцев покорили самую высокую точку Антарктиды.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 января.

Экспедиция покорила гору Винсон, высотой почти пять километров. До этого высшую точку континента смогли покорить только семь украинцев. Впрочем, массовых экспедиций, как в этот раз, не было никогда.

Группа экстремалов, среди которых две девушки, поднимались на вершину в течение трех дней. Хотя в Антарктиде сейчас лето, но температура там до -50 градусов и довольно ветрено. Некоторые участники даже получили обморожение. Впрочем, группа достигла вершины в полном составе. Вынесли на гору флаг Украины.

Как сообщалось, возле станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за 20 лет снежный покров – 2,75 м. Предыдущий рекорд был в 2016-м и составлял 2,65 м, то есть на 10 см меньше. Также добавляют, что на острове до сих пор снежит, и это при том, что там сейчас лето.

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