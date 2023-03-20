Украинец рассекретил, как сделал машину-диван: детали снял с моноколеса

На днях Сеть всколыхнуло видео, на котором житель Залещиков Тернопольской области ездит по городу на голубом диване.

Изобретателем такого чудо-транспорта оказался переселенец из Славянска Аркадий Фишман.

Инженер-технолог рассказал Суспильному, как сделал такую машину. Так, мужчина привез из родного города двигатель, аккумуляторы и контроллер. Эти детали он снял с другого электротранспорта, который взять с собой не смог.

"Оно у меня лежало. Я думаю, что оно у меня без дела лежит, нужно что-то делать. Решил сделать что-нибудь интересное, чтобы подбодрить людей. Думал, что такое сделать, на чем будет удобно ездить. Как известно, самое удобное – быть на диване", – поделился Аркадий.

Фото: Суспільне

Как отметил мужчина, детали для дивана он снял с моноколеса. Его он тоже разработал сам. По словам Фишмана, таких колес в мире где-то 4. Впрочем, его изобретение отличается от них.

"Такого, как моего в мире нет. Мировой прототип по характеристикам меня не устраивал. Он был тяжелый, надо было его совершенствовать. Война изменила мои планы. Колесо можно использовать как транспорт. Чем именно мое колесо было уникальным, что у него могло сесть два человека, а не один. Подобные колеса очень большие, они примерно метр и они неудобны. Садишься, как в кресло. У меня большая спинка, ты откинулся, можно вдвоем ездить", — поделился он.

Фото: Суспільне

Впрочем, диваном это не было изначально. Аркадий приобрел доски и сделал конструкцию похожую на диван: "Я из досок его сделал, под размеры. Диван бы не подошел, потому что у него ширина, высота, вес не те, которые мне нужны были".

Фото: Суспільне

Приблизительная длина дивана – два метра, ширина – 80 сантиметров, высота – более метра. Изобретатель поделился, что его транспортное средство не подлежит регистрации, так как в законе указаны ограничения уставности двигателя три киловатт и ограничение скорости 40 километров в час.

"Если меньше параметры, то ничего не нужно. Это как электровелосипед, а вот если больше, то нужна регистрация", — признался он.

В настоящее время диван находится на ремонте.

Напомним, коллектив школы в Волынской области принялся помогать военным. Учителя собираются почти каждый день в небольшой мастерской, где производят разгрузочные жилеты, аптечки, плащи, и все, что нужно для фронта.

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