Украинец вез в Польшу в багажнике авто экземпляр редкого крокодила (фото, видео)

Украинцу грозит заключение.

Украинец пытался въехать в Польшу с чучелом редкого крокодила (подвид Osteolaemus tetraspis). Его обнаружили в багажнике пограничники во время проверки на польском пункте пропуска "Корчева".

Об этом пишет пресс-служба налоговой администрации в Жешуве.

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Именно такие короткохвостые крокодилы являются очень редкими, они живут преимущественно в западной и центральной частях Африки. Несмотря на то, что это не живая рептилия, под действие охраны Вашингтонской конвенции CITES подпадают и части и изделия, изготовленные из таких животных.

Украинец же пытался незаконно перевезти экзотический экземпляр в ЕС, поскольку не имел никаких разрешений и не задекларировал его. Однако, 44-летний мужчина спрятал его в багажнике Peugeot среди других вещей.

Как отмечается, за подобное правонарушение мужчине грозит лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет.

Напомним, во время осмотра легкового автомобиля "Volkswagen", которым через пункт пропуска "Малый Березный" на выезд из Украины ехал 50-летний гражданин Словакии, пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза за границу партии книг, которые, возможно, составляют культурную ценность.

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