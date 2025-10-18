Украинец после заработков удивил TikTok неожиданной покупкой

Мобильный телефон / © unsplash.com

Реклама

Мужчина по имени Дмитрий Ковбыш стал звездой TikTok благодаря своему неповторимому чувству юмора. После нескольких лет работы за границей он похвастался «мечтой», которую осуществил — купил телефон с камерой.

Своей мечтой он поделился в TikTok.

«На, смотри. Я тебе первым показываю. Четыре года, четыре года на заработках — и моя мечта сбылась. Я купил себе телефон с камерой. Смотри, как снимает», — сказал мужчина в видео, которое уже набрало более 370 тысяч просмотров.

Реклама

Дата публикации 16:50, 18.10.25 Количество просмотров 15 Украинец после 4 лет за границей показал «мечту» - и рассмешил TikTok

Как отреагировала сеть

Пользователи TikTok не смогли сдержать смех. В комментариях люди шутили, что ждали чего-то грандиозного, например квартиры, а получили хорошую порцию позитива.

«Я думала, купил квартиру, а не телефон», — пишет одна из пользовательниц.

«Ты успешен! Я уже 10 лет на заработках и не могу себе это позволить», — добавляет другой комментатор.

«Хорошо, что хоть на телефон хватило, потому что на тех заработках и без штанов остаться можно», — с юмором подытожил еще один зритель.

Реклама

Несмотря на простоту сюжета, видео Дмитрия стало настоящим хитом TikTok. Его искренность и самоирония вызвали волну симпатии среди узнавших себя в его шутке украинцев.

Напомним, в сети периодически приобретает популярность курьезное видео, снятое еще в 2016 году в британском городке Эксмут. На нем чайка пытается похитить смартфон у компании девушек, оставивших его на песке, чтобы записать ролик для TikTok.