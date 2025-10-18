- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 290
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинец после заработков удивил TikTok неожиданной покупкой
Дмитрий Ковбыш стал звездой TikTok, когда с юмором показал, что именно купил после четырех лет работы за границей.
Мужчина по имени Дмитрий Ковбыш стал звездой TikTok благодаря своему неповторимому чувству юмора. После нескольких лет работы за границей он похвастался «мечтой», которую осуществил — купил телефон с камерой.
Своей мечтой он поделился в TikTok.
«На, смотри. Я тебе первым показываю. Четыре года, четыре года на заработках — и моя мечта сбылась. Я купил себе телефон с камерой. Смотри, как снимает», — сказал мужчина в видео, которое уже набрало более 370 тысяч просмотров.
Как отреагировала сеть
Пользователи TikTok не смогли сдержать смех. В комментариях люди шутили, что ждали чего-то грандиозного, например квартиры, а получили хорошую порцию позитива.
«Я думала, купил квартиру, а не телефон», — пишет одна из пользовательниц.
«Ты успешен! Я уже 10 лет на заработках и не могу себе это позволить», — добавляет другой комментатор.
«Хорошо, что хоть на телефон хватило, потому что на тех заработках и без штанов остаться можно», — с юмором подытожил еще один зритель.
Несмотря на простоту сюжета, видео Дмитрия стало настоящим хитом TikTok. Его искренность и самоирония вызвали волну симпатии среди узнавших себя в его шутке украинцев.
Напомним, в сети периодически приобретает популярность курьезное видео, снятое еще в 2016 году в британском городке Эксмут. На нем чайка пытается похитить смартфон у компании девушек, оставивших его на песке, чтобы записать ролик для TikTok.