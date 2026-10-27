Украинка купила дешевый дом в Италии и стала "прислугой" для 23 котов (фото)

Украинка купила дом в Италии, а рядом поселились 23 кота / © Instagram

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Украинка купила дом в итальянской деревне, но настоящими «хозяевами» территории оказались 23 кота.

О забавной истории она рассказала на своей странице в Instagram.

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Украинка купила дом в Италии за 18 тысяч евро

Татьяна Лисюк, живущая в Италии, ранее рассказывала, что приобрела дом в 8 км от города Кампобассо. Жилье было полностью готово к проживанию — с ремонтом и мебелью.

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Само здание стоило 18 тысяч евро, а вместе с услугами нотариуса, налогами, юридическим сопровождением и прочими расходами покупка обошлась примерно в 30 тысяч евро.

«Пока все годы собирают на первый взнос или берут ипотеку на 30 лет, мы решили рискнуть. Наш дом стоил 18 тысяч евро. Это целый дом, где уже есть все, чтобы заехать и жить», — рассказывала Татьяна.

Однако после переезда украинка обнаружила неожиданный «нюанс» — рядом с ее новым домом живут 23 кота.

© Instagram

© Instagram

© Instagram

Татьяна рассказала, что рядом с ее квартирой расположен своеобразный «кото-отель» — отдельная территория, обустроенная для уличных кошек.

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Украинка пошутила, что после покупки дешевого дома в итальянской деревне ее все же ждали «подводные камни» — их оказалось 23, и все они были с усами.

По словам Татьяны, кошки быстро освоились возле ее дома, а сама она теперь в шутку называет себя волонтером местной «котомафии».

Украинка также показала, как обустроена жизнь животных. У кошек есть свой «солярий», где они греются на солнце. Дзензеро и Гаспарино, по словам Татьяны, живут в «персональных апартаментах», а Стелла и Фиона — в VIP-резиденции с отдельным входом и выходом на крышу.

«Но, судя по их лицам, они еще недовольны ремонтом», — пошутила она.

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«Котомафия» в Италии: кто на самом деле хозяйничает в доме

Есть у местных кошек и собственный «ресторан», где животных кормят по расписанию. Татьяна призналась, что теперь нередко оказывается на пороге своего нового дома с лоханкой корма в руках.

«Все включено. Полноценный ресторан, обслуживание по расписанию. И вот я стою на пороге собственного дома в Италии с миской корма в руках и пониманием, что дом вроде бы мой, но владельцы здесь совсем другие», — рассказала украинка.

Теперь Татьяна в шутку спрашивает, действительно ли это она купила дом в Италии, или 23 кошки просто приобрели себе «бесплатную прислугу».

«Я уже задумалась», — добавила она.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал об украинской семье, которая приобрела старинную усадьбу в селе, основанном немецкими колонистами. Вместе с домом на участке площадью 0,8 га новые владельцы получили большой погреб, хозяйственные постройки и полуразрушенную конюшню.

Еще одна необычная история касалась украинца, который приобрел старый дом с участком площадью 23 сотки и рекой за огородом всего за 1500 долларов. Дом нуждается в капитальном ремонте, однако новый владелец планирует постепенно его восстановить и обустроить территорию.

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