Украинка купила старый дом за 8 тысяч долларов и год делала ремонт: какие выводы она сделала

Двор дома / © Credits

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Жительница Днепропетровщины Алина, которая приобрела старый дом в деревне за 8 тысяч долларов, через год после покупки поделилась собственным опытом ремонта. Она показала, как изменилось жилье, и рассказала, с каким трудом ей пришлось столкнуться.

Об этом она рассказала в своем TikTok.

По словам женщины, главный совет для тех, кто мечтает о собственной деревенской избе, — заранее подготовить достаточный бюджет. Она объясняет, что низкая цена дома почти всегда означает его плохое техническое состояние.

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«Дом требует очень много финансовых вложений, особенно если это дешевый дом. Чем ниже цена – тем хуже состояние дома. Это очевидно. Здоровья нужно также иметь немало», — объяснила Алина.

По ее словам, совмещать работу по уходу за домом, особенно в теплое время года, оказалось непросто, ведь в селе постоянно появляются новые дела.

Еще один важный вывод, к которому пришла украинка, — не стоит ожидать, что все планы удастся реализовать быстро.

«Как бы ты сильно ни старался, очень маловероятно, что за короткий срок ты все выполнишь, что себе запланировал. А еще тебя будут ждать новые сюрпризы. Это планы или факапы, о которых ты даже не подозревал, что они могут быть. Ну и готовым ко всему ты тоже не можешь быть», — заключила она.

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