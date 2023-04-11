Украинка-обладательница самых больших скул похвасталась новой пластикой: "Ну это перебор уже"

На новые изменения во внешности блоггерши отреагировали ее подписчики, большинство из которых раскритиковали женщину.

Киевская блоггерша и обладательница самых больших в мире скул Анастасия Покрещук похвасталась перед поклонниками результатами новых пластических операций, на которые решилась.

Об этом блоггерша сообщила в Instagram.

Так, на этот раз Покрещук прошла процедуру лабиопластики (коррекции половых губ) и в очередной раз увеличила размер груди. Своим новым бюстом экстравагантная красавица похвасталась в Сети. По поводу результатов интимной операции, их Анастасия не публиковала.

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Новые грудные импланты блоггерши размером в 925 мл каждый. Покрещук раньше делилась, что хотела импланты на 1050 мл, однако их нужно производить под заказ.

Процесс заживления после увеличения груди продолжается, поэтому красавица до сих пор носит специальный компрессионный бюстгальтер. Она выложила в Сеть видео с результатами спустя три недели после маммопластики.

Заметим, что блоггерша не прекращает делать себе "инъекции красоты". При этом Покрещук проводит эти процедуры самостоятельно, не опасаясь последствий. В частности, женщина делилась роликом, где она вводит в свое лицо липолитики, а также показывала, как сама увеличивала себе губы и "подкалывала" скулы.

На новые операции Анастасии отреагировали подписчики. Вот что они пишут в комментариях:

"Спасибо вам, глядя на вас, я понимаю что я замечательная";

"Ну и зачем такая грудь большая? И попа, видно, что не естественная. И с тобой может жить разве что такой, как ты сама с причудами";

"Ну это перебор уже с грудью";

"Лопнет скоро";

"Бюст – перебор для такой тонкой фигуры";

"Зачем вы себя так изуродовали?"

"Бомба суперская. Люблю вас. Настоящая и честная".

Напомним, ранее Анастасия рассказала, что гордится своими крупнейшими в мире скулами, и планирует увеличить их еще больше, несмотря на жестокие комментарии троллей.

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