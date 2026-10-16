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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Украинка отменила свадьбу по необычной причине: её история поразила соцсети (видео)

История украинки, которая отменила свадьбу из-за отказа жениха публиковать общие фото, вызвала оживленную дискуссию в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Свадьба

Свадьба / © vk.com

Украинка отменила свадьбу за несколько дней до церемонии из-за конфликта с женихом. Мужчина, активно ведущий соцсети, отказывался публиковать общие фото с любимой. Он объяснял это тем, что хочет показать их вместе только в день свадьбы.

Платье и кольца уже были куплены, однако Валентина решила не идти в ЗАГС, пока пара не придет к согласию. Ее история разлетелась по Сети и вызвала оживленное обсуждение.

Хотел сделать сюрприз на свадьбе, но не учел желания невесты

Валентина рассказала подписчикам, что ее задел отказ жениха публиковать общие фото. Она понимала, что кому-то это может показаться пустяком, однако речь шла об отношении к их отношениям.

«Мужчина, сделавший мне предложение, отказался публиковать со мной общее фото», — рассказала Валентина.

Когда девушка спросила, почему он не хочет показывать их отношения в соцсетях, жених объяснил, что «имеет другой план».

«Да я хочу опубликовать с тобой фото прямо со свадьбы, чтобы все были под впечатлением», — сказал он.

Однако Валентину такой вариант не устроил. Она хотела, чтобы на странице любимого было ясно, что он находится в отношениях. На это мужчина ответил: «Все и так это знают».

Фото по спорту и поездкам были, а с любимой — нет

Больше всего Валентину возмущало то, что жених активно пользовался соцсетями. По ее словам, он публиковал фото по спортивным занятиям, поездкам за рулем и отдыху, но не хотел делиться снимками с ней.

«Во всех соцсетях… на два профиля WhatsApp, на два профиля Telegram, на Instagram», — отметила девушка.

Когда Валентина спросила, почему в его онлайн жизни нет места для нее, мужчина отреагировал резко.

«Не придумывай глупости, у тебя что, гормоны?», — ответил жених.

Эта реакция только усугубила конфликт. По словам Валентины, они так и не смогли найти общий язык относительно того, стоит ли открыто показывать свои отношения.

«Не будет фото — не будет свадьбы»: чем кончился спор

В конце концов Валентина задала вопрос прямо: если жених не опубликует общее фото в Instagram, она не пойдет с ним в ЗАГС.

«Если не будет фото в Instagram, я не пойду с тобой в ЗАГС», — сказала девушка.

В ответ мужчина только улыбнулся и коротко сказал: «Окей».

После этого разговора Валентина объявила об отмене свадьбы. Она призналась, что ей тяжело говорить о разрыве, но пообещала впоследствии рассказать больше подробностей.

Напомним, ранее мы писали, что в Мексике 96-летняя женщина вышла замуж за 18-летнего парня. Разница в возрасте между невестами составляет 78 лет, а этот брак назвали рекордным среди зарегистрированных в стране в 2025 году.

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