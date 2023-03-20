Украинка похвасталась "крупнейшими в мире скулами" и объяснила, зачем это ей: как выглядит девушка

Украинка говорит, что ей нравится ее внешность, несмотря на критику.

Украинка Анастасия Покрещук похвасталась "крупнейшими в мире скулами". Она отметила, что, несмотря на критику, ей нравится ее внешний вид.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Женщина, которая родом из Киева в эфире развлекательного онлайн-шоу Truly заявила, что гордится тем, что имеет самые большие скулы на Земле. Она также рассказала о своих планах увеличить их, невзирая на жестокие комментарии троллей.

Фото: Instagram/ justqueen8888

Анастасия Покрещук ответила тем, кто говорит, что она сменила скулы ради "пиара", заявив: "Я выгляжу так, как я выгляжу, потому что мне это нравится".

Киевлянка также убеждена, что ее скулы действительно кажутся ей "немного маленькими" и она уже успела к ним привыкнуть, и теперь считает, что пора их "обновить".

"Некоторые люди думают, что это просто для пиара – нет! Я никогда не положу себе в лицо то, что мне не нравится. Понимаете?", — сказала Анастасия.

Фото: Instagram/ justqueen8888

Кроме увеличения щек, Анастасия ранее прошла ряд других процедур: увеличение груди и инъекции ботокса в лоб.

"После того как я сделала инъекции и увидела изменения в моих щеках, я влюбилась в них. Я понимаю, что они выглядят странно для других людей, но я не против", — убеждена девушка.

Фото: mirror.co.uk

Напомним, 25-летняя Андреа Иванова, которую считают владелицей крупнейших в мире губ, теперь решила сменить еще и свои скулы. Девушка начала свою трансформацию в 2018 году и меняет себя под куклу Bratz. С этой целью она сделала операцию на челюсти и уколола филлер в подбородок.

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