Украинка пошла в секонд-хенд и шокировала брендовыми находками: "Почти побилась"

Украинская «тиктокерка» Татьяна рассказала о роскошных находках в магазине секонд-хенд. Она показала брендовые сумки, которые приобрела в магазине подержанных вещей.

Видео украинка опубликовала в TikTok.

Женщина заявила, что ей удалось «урвать» на секондхенде «сумочный джекпот». Татьяна показала вещи, которые по ее словам, там нашла.

Среди «уловов» были сумки от «люксовых» брендов Marc Jacobs и Louis Vuitton. Также блогеру удалось выхватить сумки от Guess и Michael Kors.

«За эту сумку я почти дралась. Пыталась ее урвать и теперь она моя», — сказала блогерша.

Однако в комментариях некоторые усомнились, что эти сумки являются оригиналами, а не «копиями».