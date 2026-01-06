- Дата публикации
Украинка пошла в секонд-хенд и шокировала брендовыми находками: "Почти побилась"
Украинка рассказала о находках в секондхенде.
Украинская «тиктокерка» Татьяна рассказала о роскошных находках в магазине секонд-хенд. Она показала брендовые сумки, которые приобрела в магазине подержанных вещей.
Видео украинка опубликовала в TikTok.
Женщина заявила, что ей удалось «урвать» на секондхенде «сумочный джекпот». Татьяна показала вещи, которые по ее словам, там нашла.
Среди «уловов» были сумки от «люксовых» брендов Marc Jacobs и Louis Vuitton. Также блогеру удалось выхватить сумки от Guess и Michael Kors.
«За эту сумку я почти дралась. Пыталась ее урвать и теперь она моя», — сказала блогерша.
Однако в комментариях некоторые усомнились, что эти сумки являются оригиналами, а не «копиями».