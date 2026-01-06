ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
379
Время на прочтение
1 мин

Украинка пошла в секонд-хенд и шокировала брендовыми находками: "Почти побилась"

Украинка рассказала о находках в секондхенде.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Секонд-хенд

Секонд-хенд / © Credits

Украинская «тиктокерка» Татьяна рассказала о роскошных находках в магазине секонд-хенд. Она показала брендовые сумки, которые приобрела в магазине подержанных вещей.

Видео украинка опубликовала в TikTok.

Женщина заявила, что ей удалось «урвать» на секондхенде «сумочный джекпот». Татьяна показала вещи, которые по ее словам, там нашла.

Среди «уловов» были сумки от «люксовых» брендов Marc Jacobs и Louis Vuitton. Также блогеру удалось выхватить сумки от Guess и Michael Kors.

«За эту сумку я почти дралась. Пыталась ее урвать и теперь она моя», — сказала блогерша.

Однако в комментариях некоторые усомнились, что эти сумки являются оригиналами, а не «копиями».

Находка на секондхенде / © из соцсетей

Находка на секондхенде / © из соцсетей

Дата публикации
Количество просмотров
379
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie