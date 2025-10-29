ТСН в социальных сетях

Курьезы
877
1 мин

Украинка примерила одежду в секонд-хенде и шокировала неожиданным "сокровищем" в кармане: что она увидела

Украинка удивила находкой в магазине секондхенд.

Вера Хмельницкая
Жительница Львова удивила находками в магазине секонгенд. Она рассказала, что нашла там 100 долларов и новое платье, стоимость которого 200 евро.

Об этом блогерша рассказала в TikTok.

«Это первые деньги, которые мне реально повезло найти за те все годы, которые я хожу по секондам. Я всегда думала, что работники проверяют карманы, но похоже не в этот раз. Сегодня я сорвала джекпот», — рассказала блогерша.

Находка блогера. Скриншот из видео в TikTok.

Девушка также отметила, что в тот день она еще и нашла новое платье, стоимостью 200 евро.

Украинцы в комментариях отреагировали на находку:

  • «Находили 220 евро, через месяц снова 60 фунтов».

  • «У меня муж находил золотую цепочку».

  • «Находила 200 евро, золото, серебро».

Ранее женщина нашла небольшое состояние в сумке за 6 фунтов стерлингов из секондхенда

877
