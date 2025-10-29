- Дата публикации
Украинка примерила одежду в секонд-хенде и шокировала неожиданным "сокровищем" в кармане: что она увидела
Украинка удивила находкой в магазине секондхенд.
Жительница Львова удивила находками в магазине секонгенд. Она рассказала, что нашла там 100 долларов и новое платье, стоимость которого 200 евро.
Об этом блогерша рассказала в TikTok.
«Это первые деньги, которые мне реально повезло найти за те все годы, которые я хожу по секондам. Я всегда думала, что работники проверяют карманы, но похоже не в этот раз. Сегодня я сорвала джекпот», — рассказала блогерша.
Девушка также отметила, что в тот день она еще и нашла новое платье, стоимостью 200 евро.
Украинцы в комментариях отреагировали на находку:
«Находили 220 евро, через месяц снова 60 фунтов».
«У меня муж находил золотую цепочку».
«Находила 200 евро, золото, серебро».
