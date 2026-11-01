Украинка раскрыла неожиданные привычки мужа-миллионера из Нидерландов

Человек с деньгами. Иллюстративное изображение / © Freepik

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Украинка Оля Авдеева, проживающая в Нидерландах, рассказала о необычных бытовых привычках своего мужа-миллионера. Несмотря на значительное состояние, он старается экономить даже на повседневных покупках: не покупает органические продукты, выбирает самый дешевый чай и заказывает носки из Китая.

Об этом блогерша рассказала в видео в TikTok, которое цитирует издание «Фокус».

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Миллионер не хочет переплачивать

По словам Авдеевой, бережливость мужа нередко удивляет её, ведь его финансовые возможности позволяют не обращать внимания на стоимость большинства повседневных покупок.

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Особенно заметны разногласия между супругами при покупке продуктов. Мужчина принципиально не покупает овощи и фрукты с пометкой «био», поскольку считает, что органическая маркировка — это скорее маркетинговый ход, чем достаточное основание для более высокой цены.

Точно так же он относится к чаю: выбирает самый дешевый вариант, ведь убежден, что покупатели часто переплачивают только за известный бренд.

Блогер с юмором отмечает, что бережливость голландцев настолько сильна, что её можно считать частью генетического кода.

Спор из-за каждого цента

В начале отношений разные взгляды на расходы даже приводили к спорам во время совместных походов в супермаркет. Мужчина пытался контролировать расходы, а Оле надоело постоянно считать каждый цент.

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В конце концов супруги нашли компромисс: теперь украинка самостоятельно ходит за покупками, используя банковскую карту мужа.

Бережливость миллионера распространяется не только на продукты. Даже обычные вещи, в частности носки, он заказывает на китайских торговых платформах. Мужчина не видит смысла платить больше за продукцию известных производителей, если речь идет об обычном предмете гардероба.

Кроме того, он избегает одежды с дорогими логотипами, поскольку не считает оправданной переплату за название бренда.

На чем не стоит экономить

Несмотря на общую бережливость, есть категории покупок, на которые муж Оли готов тратить значительные суммы.

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По словам блогера, к таким исключениям относятся автомобили и часы. Кроме того, он не жалеет денег на дорогие подарки для жены.

Напомним, что украинка в Норвегии показала, сколько продуктов можно купить в супермаркетена сумму, эквивалентную средней почасовой зарплате.

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