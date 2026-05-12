Украинка сравнила цены в Румынии и Украине: разница удивила Сеть

Украинка сравнила стоимость базовых продуктов в супермаркетах Румынии и Украины и показала разницу цен в видеообзоре. Для этого она выбрала одну из самых доступных украинских сетей «АТБ» и супермаркет Penny — немецкую сеть, которая по состоянию на 2026 год работает в Германии, Австрии, Чехии, Италии, Румынии и Венгрии.

Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.

Сравнение показало, что часть продуктов в Румынии стоит дешевле, чем в Украине. Наибольшая разница оказалась на овощах. Так, помидоры в румынском супермаркете продавали по 110 грн, тогда как в Украине — по 170 грн. Огурцы в Румынии стоили 77 грн, а в украинском магазине — 89 грн.

В то же время яблоки оказались значительно дешевле в Украине — 46 грн против 82 грн в Румынии. Бананы же в двух странах продавались фактически по одинаковой цене — около 69 грн.

Существенно отличались и цены на мясо. Куриное филе в Румынии стоило примерно 355 грн, тогда как в Украине — 260 грн. Зато свинина была дешевле именно в румынском магазине — 226 грн против 256 грн в Украине.

Также автор сравнила цены на молочные продукты и бакалею. Сметана в Румынии стоила 61 грн, а в Украине — 64 грн. Молоко — 43 грн против 55 грн соответственно. Сыр в румынском супермаркете продавался по 69 грн, а в украинском — по 60 грн.

Заметной оказалась разница в стоимости яиц. В Румынии десяток стоил около 128 грн, тогда как в Украине — 66 грн.

В то же время цены на часть товаров почти не отличались. Например, масло стоило 91 грн в Румынии и 90 грн в Украине. Макароны продавали по 53 грн и 58 грн соответственно, а рис — по 60 грн и 63 грн.

«В Румынии продукты дороже, но и зарплаты значительно выше, чем в Украине… Также заметила, что в Румынии качество продуктов лучше», — отметила женщина.

В комментариях под видео пользователи активно обсуждали результаты сравнения. В частности, некоторые согласились с тем, что в Румынии лучшее качество продуктов, особенно молочных.

