Украинка узнала о измене мужа из-за видео в TikTok из Буковеля

Видео из Буковеля, смонтированное из случайных кадров, попало в рекомендации TikTok и стало раскрывшим обман.

TikTok стал не только популярной платформой, но и неожиданным источником правды. Украинка узнала об измене мужчины, увидев его на видео, снятом в Буковеле.

Эту историю рассказала блогер Valeriia Yelyferenko, которая публиковала видео о ценах на отдых. На одном из кадров засветился мужчина с любовницей в бассейне.

“Женщина увидела это видео, узнала мужчину и обратилась ко мне за подтверждением. В первые минуты я сомневалась, стоит ли отвечать. Но, к сожалению, ее предположения подтвердились”, — рассказывает блоггер.

Она отметила, что видео из Буковеля, смонтированное из случайных кадров, попало в рекомендации TikTok и стало раскрывшим обман.

“С одной стороны, мне грустно, что из-за моего видео может распастись семья. С другой стороны, я рада, что она узнала это сейчас, а не через годы”, — добавляет Валерия.

История вызвала активное обсуждение в соцсетях. Украинцы поделились на два лагеря: одни поддержали жену, другие осудили блоггер за публикацию видео.