Украинка, выигравшая "Мисс Япония-2024", вернула корону из-за своего скандального романа

Уроженка Украины, победительница конкурса красоты "Мисс Япония-2024", вернула свою корону из-за скандала.

Об этом пишет ladbible.com.

Выяснилось, что она закрутила роман с женатым мужчиной.

Каролина Шиино была коронована как "Мисс Япония" всего несколько недель назад, однако столкнулась с противоречиями, поскольку получила этот титул с приобретенным гражданством.

26-летняя модель переехала в Японию, когда ей было всего пять лет после того, как ее мать вышла замуж за японца, и выросла в Нагое. Японский паспорт Каролина, знающая японский лучше, чем украинский, получила только в 2022 году.

Каролина Шиино / Фото: instagram.com/karolina0824

Шиино стала победительницей 56-го ежегодного конкурса "Мисс Япония" 22 января и со слезами на глазах сказала по-японски: "Существуют расовые барьеры, и быть принятой как японка было непросто".

Конкурс Мисс Япония-2024 выиграла украинка! Эксклюзивное интервью с Каролиной Шиино

Некоторые зрители конкурса были недовольны конечным результатом, поскольку они написали в социальных сетях, что она "этнически 0% японка" и "даже не родилась в Японии".

Организатор конкурса Ай Вада заявил, что судьи выбрали Шиино "с полной уверенностью", добавив: "Она говорит и пишет на красивом и вежливом японском языке. Она больше японка, чем мы".

Но всего через несколько дней все изменилось. На прошлой неделе японская газета Shukan Bunshun сообщила, что Каролина находилась в отношениях с женатым мужчиной, который был влиятельным человеком и врачом.

Каролина Шиино / Фото: instagram.com/karolina0824

Сначала организаторы конкурса отвергли это утверждение, заявив, что мужчина представился Шиино холостяком. Но ранее на этой неделе ассоциация "Мисс Япония" сообщила, что Каролина на самом деле знала о его браке, и извинилась за то, что сначала это возразила.

В заявлении ассоциации говорится: "Мы получили запрос от Каролины Шиино об отказе от награды по личным обстоятельствам. Мы искренне берем на себя ответственность за серию инцидентов. Мы извиняемся за любые неудобства, причиненные спонсорам, поддерживавшим конкурс, преподавателям, выступавшим как судьи, и всем участникам".

Каролина Шиино / Фото: instagram.com/karolina0824

После этого ассоциация приняла предложение Шиино избавиться от титула и объявила, что корона останется вакантной до следующего года.

Со своей стороны, Каролина опубликовала заявление на своей странице в Instagram, в котором говорится о том, что она "искренне сожалеет" о волнении, которое она вызвала, и о том, что "предала" своих поклонников.

Шиино также стала первой победительницей, отказавшейся от этого титула.

Напомним, "Мисс Вселенная-2008" сменила подиум на церковную кафедру. Теперь он проповедует в церкви.

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