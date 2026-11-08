Украинка вышла замуж в США и была шокирована свадебными подарками американцев

Что дарят американцы на свадьбу / © Фото из открытых источников

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Выйдя замуж в Соединенных Штатах два месяца назад, украинка столкнулась с неожиданным культурным шоком. Она сравнила украинские и американские свадебные обычаи и рассказала в своем TikTok-блоге о том, как принято поздравлять молодоженов за океаном и почему ее собственный праздник завершился весьма необычно.

Об этом девушка рассказала в TikTok.

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Украинка расстроилась от подарка американцев на свадьбу

Автор видео подробно остановилась на трех самых распространенных форматах подарков в США. Первый из них — составление специального перечня желаний — вишлиста.

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«Это такая традиция, когда молодожены сами создают свой вишлист в разных магазинах. Гости тогда покупают то, что они отобрали по своим возможностям, по своему бюджету», — говорит девушка.

Вторым популярным подарком являются деньги. По словам украинки, американцы нередко дарят наличные деньги или переводят средства на специально созданные счета.

«Да, в Америке тоже дарят деньги в конвертах или отправляют деньги на фонд, который молодожены создают, например, на их свадебное путешествие».

Третьим любимым вариантом среди американцев являются подарочные карты — на ужин, ресторан, в магазин и т.д.

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Но на практике все случилось совсем иначе, чем ожидала невеста, ведь американские гости на ее свадьбу не подарили ничего. По ее мнению, причиной такой ситуации мог стать тот факт, что она не подготовила предварительный список желаемых вещей.

«Возможно, потому, что я не сделала этот вишлист, они восприняли, что, значит, подарки приносить не надо. Я к этому была готова, но все равно, когда ты с этим по факту сталкиваешься, оно как-то очень странно, потому что у нас по-другому. И не обижаешься на людей, потому что… ну, наверное, здесь так», — рассказала девушка.

В завершение ролика автор обратилась к пользователям с призывом поделиться мыслями и обсудить, какая именно сумма приемлема для свадебного подарка.

В комментариях украинцы очень удивились такой ситуации и поделились, сколько сами дарят на свадьбу в Америке:

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«500 долларов»

«Мы дарили 700-1000 долл. из семьи 3 с ребенком. Это в Украине»

«Что сказать, если оно конечно»

«Сестра вышла замуж в Италии, ни один букет цветов со стороны итальянцев, только наши с цветами, более 100 человек. Тоже запомнилось (»

«В целом же наши и поляки несут за пару 200$ и +++ если в ресторане, чтобы просто отплатить место и ее»

«500+ от пары»

«500»

«Мы ходили, то за двух 700$, Нью-Джерси»

«Я считаю, если ничего, тогда хотя бы цветы или вазон или яблочный пирог)»

«$700-1000 за двух»

«Мой муж американец и он сказал, что на свадьбу дарят сумму денег, которые молодожены потратили на ресторан, один человек. 50 за человека на банкете означает 50 долл. в конверте. максимум менее 20%»

«Мой шок в шоке… ничего не подарили они, а стыдно мне».

Что удивило украинку в Грузии

Напомним, украинка Маргарита вместе с семьей поселилась в Тбилиси после переезда из Польши. Она рассказала в TikTok, что переезд в Грузию — страну, которую сейчас часто выбирают украинцы из-за стремления изменить условия проживания или отношение к себе, значительно улучшил ее жизнь и психологическое состояние.

По словам женщины, в Тбилиси она чувствует себя гораздо более спокойной и счастливой, и больше не боится говорить на улицах на украинском языке или вспоминать о своем происхождении.

Кроме дружеской атмосферы и отсутствия страха, украинка отметила вкусные местные продукты, спокойный ритм жизни и гораздо более легкое решение бытовых вопросов. В частности, ее поразило отсутствие длинных очередей на запись врачам, с которыми приходилось сталкиваться в Польше.

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