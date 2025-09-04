Украинка заплатит 25 тыс. грн из-за фото на сайте: что это были за изображения

Женщина опубликовала пикантные фото и поплатилась / © unsplash.com

В Одессе на 25 500 грн оштрафовали женщину, которая опубликовала на одном из сайтов свои пикантные фото.

Об этом говорится в приговоре Пересыпского районного суда города Одессы.

По данным суда, женщина сфотографировала свои половые органы. В марте 2025 года она опубликовала 7 откровенных фотографий на одном из сайтов, «просмотр которых находился в свободном доступе для всех пользователей указанного сайта».

Жительницу Одессы обвинили в «изготовлении, хранении изображений порнографического характера с целью распространения и распространения изображений порнографического характера, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 301 УК Украины».

Во время досудебного следствия подозреваемая вину признала и заключила соглашение с прокурором.

Суд признал подозреваемую виновной по ч.1 ст.301 УК Украины. Ее оштрафовали на 25 500 грн.

