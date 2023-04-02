Украинская блогер нарисовала своей пышной грудью патриотическую картину: видео

Блогер хочет продать картину, чтобы помочь ВСУ и детям из Донбасса.
Украинская блогер нарисовала своей грудью четвертого размера патриотическую картину, чтобы заработать деньги на благотворительность.
Видео блогер по имени Валерия опубликовала на своем аккаунте в ТикТок.
Блогер рассказала, что она нарисовала патриотическую картину своей грудью. Она отметила, что планирует продать полотно дорого, поскольку 50% хочет перевести на ВСУ, а 50% — детям из Донецкой области, пострадавшим из-за агрессии РФ.
Также она показала свое произведение, отметив, что планирует разыграть его на аукционе.
@valeriia666666 #ukraine #украина #украинскийтекток #украина ♬ оригинальный звук — Valeri666666
Напомним, в результате у самого известного кота-блогера из Харькова Степана пошатнулось здоровье, но появилась любимая.
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