Украинская модель с "самыми большими в мире щеками" решила радикально изменить свою внешность

Анастасия Покрещук.

Украинская модель Анастасия Покрещук, которая 10 лет увеличивает себе щеки, заявила, что ставит изменение внешности «на паузу».

Об этом пишет mirror.co.uk.

Эта украинская инфлюенсер годами делала инъекции в лицо, чтобы создать чрезвычайно выразительные черты. Однако 37-летняя женщина теперь готова отказаться от этого. Несмотря на то, что благодаря инъекциям в лицо она получила славу и богатство, Анастасия приняла неожиданное решение — растворить филлеры.

«Я растворю все, что есть в моем лице, потому что мне нужна подтяжка. Со всем, что у меня есть, сделать подтяжку невозможно», — заявила она.

Модель также заявила, что изменит внешность и будет выглядеть уже по-другому.

«Это будет совсем другой образ. Ничего не возвращается назад. Потому что настало время, когда я буду делать подтяжку лица чаще, а хирургам нужен надлежащий доступ к лицу», — пояснила Анастасия.

Часть ее поклонников поддержала действия модели, другие же заметили, что у нее прекрасная внешность и не стоит что-то радикально менять.

