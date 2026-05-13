Украинская модель с "самыми большими в мире щеками" решила радикально изменить свою внешность

Украинская модель, которую западная пресса называет «девушкой с самыми большими в мире щеками» приняла решение о смене внешности.

Вера Хмельницкая
Анастасия Покрещук. Фото: www.instagram.com/justqueen88/

Украинская модель Анастасия Покрещук, которая 10 лет увеличивает себе щеки, заявила, что ставит изменение внешности «на паузу».

Об этом пишет mirror.co.uk.

Эта украинская инфлюенсер годами делала инъекции в лицо, чтобы создать чрезвычайно выразительные черты. Однако 37-летняя женщина теперь готова отказаться от этого. Несмотря на то, что благодаря инъекциям в лицо она получила славу и богатство, Анастасия приняла неожиданное решение — растворить филлеры.

«Я растворю все, что есть в моем лице, потому что мне нужна подтяжка. Со всем, что у меня есть, сделать подтяжку невозможно», — заявила она.

Модель также заявила, что изменит внешность и будет выглядеть уже по-другому.

«Это будет совсем другой образ. Ничего не возвращается назад. Потому что настало время, когда я буду делать подтяжку лица чаще, а хирургам нужен надлежащий доступ к лицу», — пояснила Анастасия.

Часть ее поклонников поддержала действия модели, другие же заметили, что у нее прекрасная внешность и не стоит что-то радикально менять.

