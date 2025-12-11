Учитель / © Pexels

В немецких школах оставаться после работы не считается признаком самопожертвования — скорее наоборот. По местным профессиональным стандартам учитель должен завершать свой рабочий день вовремя, а выполнение неоплачиваемых часов воспринимается как «подхалимство».

Об этом сообщила учительница Ирина Гондюл.

«Если учитель работает больше часов, чем оплачивается, это выглядит не как „преданность“, а как попытка понравиться директору. Потому что директор не имеет возможности заплатить за эти часы. Там нормой считается вовремя уйти домой. Не тянуть на себе лишнее. Не делать то, за что никто не платит. И никто не говорит: „Ты же учитель, будь добр — поработай еще немного“. Потому что там это звучало бы странно», — отметила украинская учительница.

Такая практика формирует другую культуру отношения к профессии: избегать профессионального выгорания — не слабость, а часть здоровых условий труда. Если педагог все же чувствует симптомы истощения, ему могут предоставить больничный именно из-за выгорания — государство заинтересовано в том, чтобы учителя оставались работоспособными.

«После работы в немецкой школе некоторые инсайты запечатлелись у меня очень глубоко. Видимо, поэтому там и самооценка учителей высокая — потому что система не учит „терпеть“, а учит ценить себя в работе», — добавила Гондюл.

В то же время оплата труда учителей в стране существенно отличается в зависимости от предмета, федеральной земли и стажа. По данным TerraTern, директивы ЕС, которые вступят в силу в 2026 году, предусматривают выравнивание зарплат для воспитателей детсадов по всей стране и частичное повышение ставок для младших учителей.

Сейчас, например, педагоги берлинских гимназий со стажем более 20 лет получают примерно 5000 евро в месяц. Самые высокие зарплаты среди STEM-специалистов зафиксированы в Саксонии: учитель математики там зарабатывает около 5178 евро в месяц.

Напомним, в проекте Государственного бюджета на 2026 год предусмотрено существенное увеличение финансирования образовательной сферы. В частности, запланировано повышение заработных плат учителям на 30% с 1 января.