Украинская ведьма предвидела хорошие новости для Украины в марте: "Россия потеряет земли"

Ведьма и экстрасенс Мария Тихая назвала позитивные события для Украины, которые могут произойти уже в марте 2024 года. Она прогнозирует дальнейшее уничтожение Черноморского флота РФ и возвращение украинских пленных.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

"Будет обстрел флота. В названии корабля должна быть буква "Н". Мне кажется, мы весь флот не разбомбим, но мы очень хорошо все делаем. Также относительно конца марта - возможен обмен пленными. Там могут быть как живые, так и мертвые. Мне также показало детей", - сказала ведьма.

Также ведьма говорит, что она видела сон, в котором "Украина потеряет земли, но и Россия потеряет тоже".

"Это интересно, но надо еще посмотреть", - сказала Мария Тихая.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела событие, после которого РФ не будет обстреливать Украину ракетами.

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