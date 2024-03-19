Украинская ведьма предвидела обострение на фронте: будет ли у России успех

Мария Тихая считает, что весна в Украине будет сложной.

Украинская ведьма, экстрасенс Мария Тихая спрогнозировала обострение на линии фронта. Она предполагает, что на востоке и юге Украины будут продолжаться бои.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

Мария Тихая говорит, что оккупанты будут обстреливать приграничные регионы Украины, однако в наступление не пойдут. Целью РФ - является запугивание Украины.

Также на востоке возможно дальнейшее обострение ситуации, однако в ближайшее время РФ не сможет оккупировать какой-то крупный город, вроде Краматорска.

Также ведьма предусматривает планы России относительно Херсонщины. Она считает, что на этом участке фронта будут продолжаться бои, однако повторной оккупации не будет.

"Весной будет обострение. По всем фронтам - на востоке, юге, обстрел приграничных территорий. Карты что-то не очень хорошо показывают", - сказала Мария Тихая.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, мастер китайской метафизики назвал событие, ознаменующее окончание войны в Украине.

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