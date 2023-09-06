Украинские фамилии: какие окончания преобладают в разных регионах

Так сложилось, считается, что большинство украинских фамилий заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не так, точнее не совсем так.

Каких фамилий больше всего в Украине

Как утверждают эксперты, ни в целом по Украине, ни по отдельным регионам фамилии с окончанием на "энко" как, например, Бондаренко, Петренко не преобладают. Среди коренных жителей страны удельный вес носителей фамилий, оканчивающихся на "-енко", колеблется от 30% в Черниговской области (это самый высокий показатель по областям) до 4% во Львовской области (самый низкий показатель). В целом по Украине такие фамилии не превышают 15% всех фамилий. То есть фамилий на "-енко" хоть их не больше всего в Украине, но они имеют самый высокий удельный вес.

Как заканчиваются украинские фамилии, находящиеся на втором месте

На втором месте среди украинских фамилий фамилии с окончанием на "ук", как, например, Дмитрук, Кравчук, Марчук, такие фамилии встречаются по всей Украине. До 30% носителей таких фамилий проживает в Волынской, Ровенской, Житомирской областях.

Какие фамилии на третьем месте по распространенности

Третье место принадлежит украинским фамилиям на "-ский", "-цкий", "-жский". Считается, что это польские фамилии. Но это распространенный стереотип, не более того. Как считают эксперты, фамилии с таким окончанием характерны для многих славянских народов и означают место происхождения их первого носителя.

Чтобы понять, какое происхождение таких фамилий нужно разбираться, какой населенный пункт или местность они отражают. Если это местность на территории Польши, то это фамилия польского происхождения, если на территории Чехии, то эта фамилия происходит именно оттуда. Украинская фамилия Хорольский означает, что ее носитель был из соответствующего города Полтавщины, Уманский, Шпольский — соответственно с Черкащины, предок украинца с фамилией Нижинский происходил из города Черниговской и т.д.

Четвертое место занимают существительные фамилии

На четвертом месте среди украинских фамилий – фамилии "существительные". Это, например, Дуб, Куница, Стриха, Сало и т.д. Такие фамилии существительные распространены по всей Украине, но больше всего их в Закарпатской области и на Полтавщине.

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