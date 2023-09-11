Украинские имена закодированы в вышивке: найди свое

Найди свое имя в орнаменте вышивки
Древние и современные украинские вышивки поражаются своей красотой и разнообразием. Их вышивали одним, двумя, тремя цветами, создавали разноцветные композиции из геометрических фигур, украшали цветами, растительным орнаментом.
И это не просто узоры, на самом деле в вышивке нет лишних элементов, узоры и цвета украинских вышивок — это тайные письмена, которые лаконично разговаривают и передают смыслы.
Каждый символ в орнаменте вышивки что-либо означал, был заклинанием, оберегом, кодом, поэтому наши предки могли буквально "читать" вышивку.
Исследователь украинской писанки и вышивки Владимир Пидгирняк путем анализа народного творчества края Прикарпатья обнаружил определенные закономерности в орнаментах, которые натолкнули его на выявление и обнародование закодированной информации . Вот так, по его мнению, выглядят в вышивках закодированные имена украинцев.
Найди свое имя в вышиванке
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