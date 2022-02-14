Украинские полярники опубликовали фото "влюбленных" пингвинов

Этих птиц называют однолюбами, ведь они создают пару на всю жизнь.

По случаю Дня святого Валентина, которого считают покровителем влюбленных, украинские полярники антарктической станции "Академик Вернадский" опубликовали трогательные фото пингвинов во время брачного сезона.

Соответствующие фото появились на Facebook-странице Национального арктического научного центра.

На фотографиях изображены субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к станции "Академик Вернадский" весной.

"Полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (когда они даже дерутся за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей", — говорится в сообщении.

Украинские ученые отметили, что эти пингвины однолюбы, обычно создающие пару на всю жизнь.

Влюбленные пингвины: украинские полярники поделились романтическими кадрами ко Дню святого Валентина

Напомним, что пожениться в День влюбленных в этом году в Украине решили до полутора сотен пар.

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