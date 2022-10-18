Украинские полярники показали, как пингвины воруют друг у друга камни: видео

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" исследуют жизнь пингвинов. Они показали, как пингвины воруют друг у друга камни из гнезда.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

Полярники рассказывают, что субантарктические пингвины строят свои гнезда из камней и часто воруют друг у друга "строительный материал". Поэтому между ними возникают стычки и даже драки. В этот раз биолог 27-й УАЭ Марта Дзиндра сняла, как пингвины обворовывают гнездо друг друга. Однако владелец "дома" отреагировал спокойно и просто показал "вору", что он все видит.

"Наблюдение за антарктическими животными – неотъемлемая часть работы наших биологов. В частности, они постоянно считают пингвинов, их гнезда, отложенные яйца и малышей, чтобы отслеживать динамику этих животных. А в это время сколько же интересного можно увидеть и снять", — сообщают украинские ученые.

Работа украинской станции "Академик Вернадский"

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова. Там наши ученые исследуют Антарктиду.

В 2020 году возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" родился тюлень. Малышку назвали Галиной. Имя для детеныша выбирали почти сутки.

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