Украинские полярники показали видео, как морской леопард охотится на пингвина в водах Антарктики

Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" показали видео, как морской леопард охотится на пингвина. Они подчеркнули, что эти животные очень маневренны.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

На видео, опубликованном украинскими полярниками, видно, как морской леопард охотится на пингвина Адели. Хищник притаился возле мест скопления пернатых и избрал себе жертву. Несмотря на то, что морской леопард намного быстрее, пингвину удается убежать, поскольку он более маневрен и способен истощить хищника.

Украинские полярники показали, как "морской леопард" охотится на пингвина

"Стоит отметить, что скорость этих животных в воде очень разная: морские леопарды могут разгоняться до 35 км/ч и более, в то время как пингвины Адели — до 15 км/ч. Однако "адельки" очень маневренны и способны быстро менять направление движения. Такой прием в конце концов истощает героя нашего видео и заставляет его сообщать", - говорится в сообщении.

Ученые также рассказали, что морской леопард – это один из самых искусных хищников в водах Антарктики. Эти животные много времени проводят на плавучих льдинах, где отдыхают, рожают и вскармливают детенышей. Они охотятся на пингвинов, крыльев и тюленей. У морских леопардов есть также разные стратегии охоты на своих жертв.

Напомним, на научной станции "Академик Вернадский" украинские полярники зафиксировали необычное природное явление — "перламутровые тучи" и розовое "НЛО".

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